Albstadt Mehr Geld für Kita-Fachkräfte

Albstadt. Die Zeiten, in denen manche pädagogische Kräfte in Kindergärten sich darauf konzentrieren konnten, mit den Kindern zu spielen und zu basteln, sind längst vorbei. "In den städtischen Kindertagesstätten wird nach pädagogischen Konzepten gearbeitet, die keine Differenzierung zwischen Gruppenleitung und Zweitkraft mehr vorsehen", begründet die Stadt eine Vorlage, die sie am Donnerstagabend dem Gemeinderat präsentierte mit dem Ziel, die Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen in andere Tarifgruppen einzugruppieren.

Bei sämtlichen Fraktionen rannte die Verwaltung damit offene Türen ein: "Das Berufsbild erfordert immer mehr an Wissen und Kenntnissen", kommentierte Lara Herter (SPD). "Es gibt keine Kraft mehr in der Kita, die nur unterstützend zuarbeitet", meinte Andreas Laib (Grüne). "Alle haben pädagogische Verantwortung." Philipp Kalenbach (FDP) stieß ins gleiche Horn: "Qualität kostet Geld und angesichts des Fachkräftemangels besteht Handlungsbedarf." Roland Tralmer (CDU) führte mit seiner Einlassung zunächst auf eine falsche Fährte: Die CDU habe nie ein gutes Gefühl dabei, wenn die Schatulle weiter geöffnet werde – zumal die Mittel, die für die neue Eingruppierung nötig sind, nicht im Haushalt eingeplant seien. Allerdings, so Tralmer, sei es "mehr als verdient", wenn die pädagogischen Kräfte mehr bekämen – und auch aus rechtlichen Gründen sei eine Anpassung erforderlich.

Tatsächlich ist die Eingruppierung der Fachkräfte im Tarifvertrag für Sozial- und Erziehungsdienst neu geregelt worden. Bisher waren von den 104 pädagogischen Fachkräften in den städtischen Kitas in Albstadt – sie besetzen 79,3 Vollzeitstellen – 36 Erzieherinnen und 19 Kinderpflegerinnen als "Zweitkräfte" eingestuft. Hatte eine Gruppenleiterin früher noch als Einzige die Verantwortung für Angebotsplanung und -Umsetzung, für Beobachtung, Dokumentation und das Führen von Elterngesprächen, ist das heute anders. Gründe dafür sind laut Stadtverwaltung die Öffnung der Gruppen, die Umsetzung gruppenübergreifender Angebote und des Orientierungsplanes baden-württembergischer Kindergärten. Er sieht vor, dass alle Beschäftigten einer Kita Aufgaben einer Fachkraft übernehmen, die Kinder beobachten, Protokolle und Elterngespräche führen. Kinderpflegerinnen übernähmen damit umfangreichere Aufgaben als es dem bisherigen Anforderungsprofil entspreche.