Albstadt "Mehr" anstatt "leer"

Die Präsentation greift zurück auf das Archiv der von 1887 bis 1970 in Tailfingen ansässigen Textilfabrik "Hasana – J. Hakenmüller", die von 1970 bis zum Jahr 2000 noch mit ihrem Hauptsitz in Hechingen und über Europa hinweg produziert hat. Deren Eigentümer habe ihre Dokumente und einen kleinen Teil von Mustern nicht in das Wirtschaftsarchiv nach Hohenheim abgegeben, sondern selbst behalten und ausgewertet.

Die Schaufenster-Präsentation wird über die zunächst drei Monate geplante Ausstellung immer wieder geändert, wobei prägnante Texte die abwechslungsreiche Geschichte dieser Textilfabrik, die seit 1904 als erste im Talgang überhaupt Sportwäsche hergestellt hat, sowie die Geschichte Tailfingens verständlich machen sollen, wie Michael Hakenmüller, Nachfahre des Firmeninhabers, betont.