Eine Wanderung auf dem Traufgang "Hossinger Leiter" haben zahlreiche Mitglieder der Abteilung Gesamtentwicklung der Tailfinger Firma Mayer & Cie. unternommen. Dem Aufstieg vom Brunnental folgte eine Brotzeit auf einem Rastplatz in der Nähe von Hossingen; gestärkt zog man anschließend weiter, ohne dabei zu vergessen, die Aussicht zu genießen. Ihren Abschluss fand die Wanderung in der "Traufganghütte Brunnental", wo die Wanderer bis spät am Abend zusammensaßen. Foto: Boss