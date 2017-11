Albstadt-Ebingen. Eine vorweihnachtliche Matinee des Ebinger Kammerorchesters gibt es am Sonntag, 10. Dezember, ab 11 Uhr in der Kappellkirche in Ebingen. Auf dem Programm stehen Werke von Georg Friedrich Händel, Samuel Barber, Andreas Hammerschmid und Johann Sebastian Bach. Als Solistinnen singen die Sopranistin Johanna Kapelar und Altistin Mirjam Künstner Arien aus dem "Messias" und dem "Weihnachtsoratorium". Das Kammerorchester rundet das Programm mit Werken für Streichorchester ab. Die Gesamtleitung hat Martin Künstner. Eintrittskarten gibt es in der Tourist Information im Rathaus, Telefon 07431/160-12 04, und in der Buchhandlung Raff in Tailfingen, Telefon 07432/54 88.