Albstadt Mariposas schlagen sich tapfer

Albstadt-Truchtelfingen. Insgesamt 32 Kinder zwischen sechs und elf Jahren reisten mit ihren Trainern Lisa und Steffi Böhler sowie Daniel Hülse und weiteren Betreuerinnen am Samstag mit dem Zug nach Ravensburg. Es war das allererste Turnfest für die Kinder. Kaum angekommen, ging es auch schon los mit Schminken und Kostüme anziehen, denn die Mädels hatten einen Auftritt mit ihrer Dschungelshow auf der Bühne am Marienplatz. Als kleine Hauptprobe für ihren Tuju-Sternchen-Wettkampf am Sonntag trotzte Mariposa dem heißen Wetter, obwohl die Fellkostüme die Mädchen ganz schön ins Schwitzen brachten. Als kleine Abkühlung ging es danach auf die Wasserrutsche, und auch die anderen Mitmachangebote wurden ausgiebig genutzt. Bei der Turni-Gala und der anschließenden Turni-Party konnte die Gruppe den Abend voller Spaß ausklingen lassen.

Viel zu schnell ging das Wochenende vorbei, denn am Sonntag hieß es packen, aufräumen und vor allem vorbereiten für den bevorstehenden Wettkampf sowie den Auftritt bei der Abschlussgala. Beim Tuju-Sternchen-Wettkampf trat die Nachwuchsgruppe Mariposa erstmals ohne die Jugendlichen auf. Für einige der Gruppe war dies der allererste Wettkampf. Die 32 Mädchen traten aufgeregt auf die Bühne und präsentierten ihre neue Choreografie "Welcome to the Jungle". Eine Super- Leistung mit zahlreichen akrobatischen Elementen zeigte die Gruppe, vor allem auf ihre Spagattreppe mit drei Personen konnten sie besonders stolz sein.

Sehr erfolgreich schlugen sie sich gegen die anderen Gruppen mit deutlich älteren Teilnehmern und rutschten so nur knapp am Tuju-Sternchen-Titel vorbei. Ein gelungener Abschluss des Wochenendes war die Teilnahme an der Abschlussgala, für welche die gesamte Mariposa-Truppe bereits im Anschluss an den Tuju-Star-Wettkampf im März vom STB eingeladen worden war. Dafür reisten die älteren Mädels extra nach Ravensburg sodass die Tuju-Star-Gruppe ihre Show "Miracles" zur Eröffnung der Abschlussveranstaltung präsentieren konnte.