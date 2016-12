Albstadt-Tailfingen. Bei einem jungen Mann hat die Polizei am Mittwoch kurz nach 21 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in Tailfingen vier Portionen Marihuana gefunden. Der 20-Jährige war Beifahrer in einem Auto, das die Ordnungshüter überprüften. Beim 19-jährigen Fahrer des Wagens sahen sie Anzeichen für Drogenkonsum. Der Drogenvortest war positiv. Deshalb ging es zur Blutentnahme.