Albstadt Marcel Beyer erhält den Büchner-Preis

Albstadt/Dresden. Marcel Beyer hat viele Auszeichnungen erhalten – nun kommt mit dem Georg-Büchner-Preis der bedeutendste deutsche Literaturpreis hinzu: Am Samstag hat der 50-Jährige, der aus Tailfingen stammt und in Dresden lebt, ihn in Darmstadt entgegengenommen. Beyer beherrsche "das epische Panorama ebenso wie die lyrische Mikroskopie und den zeitdiagnostischen Essay", sagt die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Die Texte "betreiben eine poetische Erdkunde, die immer auch Spracherkundung ist; kühn und zart, erkenntnisreich und unbestechlich." Bekannt geworden war Beyer 1995 mit dem Roman "Flughunde".