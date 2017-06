Albstadt Mann schlägt Dieb in die Flucht – Polizei sucht Zeugen

Albstadt. Einen Unbekannten, der an mehreren geparkten Autos in der Hölderlinstraße versuchte, nicht verschlossene Türen zu öffnen, hat ein Zeuge am Samstag beobachtet und den Mann angesprochen, worauf dieser flüchtete. Mehrere Autobesitzer stellten später fest, dass ihre Fahrzeuge durchstöbert und Geldbörsen daraus gestohlen wurden, meldet die Polizei. In der Hölderlinstraße stahl er aus einem unverschlossenen Wagen zwei Geldbörsen mit rund 300 Schweizer Franken und verschiedenen Berechtigungs- und Bankkarten. Das Fahrzeug war in einer nicht verschlossenen Garage abgestellt. In der Nacht zum Samstag hatte sich der Dieb auf nicht geklärte Weise Zugang zu einer abgeschlossenen Garage in der Matthias-Grünewald-Straße verschafft und den dort abgestellten VW-Golf offensichtlich nach Bargeld durchsucht. Mit einer Beute von rund drei Euro suchte der Ganove das Weite. In der gleichen Nacht gelang es ihm in der Albrecht-Dürer-Straße, einen Mercedes zu öffnen. Aus dem erbeuteten Geldbeutel nahm der Dieb etwa 200 Euro mit. Den Geldbeutel warf er in den Briefkasten des Autobesitzers.