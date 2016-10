Albstadt Manche Jubilare auch im hohen Alter aktiv

Das Interesse an diesem jährlichen Miteinander der Turnerbund-Senioren bleibt groß. Das zeige und bestätige der Besuch von über 100 älteren TBT-Mitgliedern als großer Familie, freute sich Vorsitzende Marika Jannelli. Daher sei der Seniorenabend seit mehr als 30 Jahren eine feste Größe und aus dem gesellschaftlichen Programm nicht mehr wegzudenken.

Die Senioren hatten sich vieles zu erzählen. Eingeladen wird von 60 Jahren an aufwärts. Gemeinderat Karl-Heinz Frohnert vertrat die Stadt Albstadt. Ein Teil der Anwesenden ist noch regelmäßig in einzelnen Sparten wöchentlich aktiv.

Nach einem gemeinsamen Essen luden die Übungsleiter Ursula Schneider und Karl Saile zur Gymnastik ein, an der die Senioren begeistert teilnahmen. Ganz nach deren Geschmack waren außerdem die Lieder, die der Feuerwehrchor Onstmettingen zum Besten gab. Bei "Griechischer Wein", dem Feuerwehrlied, "Alte Schäfer" und dem Lied vom wehenden Onstmettinger Wind sangen alle kräftig mit, und der Chor unter Leitung von Armin Schlaich und Dieter Seitter am Keyboard erntete viel Beifall. Dasselbe galt für die HipHop-Teens des TBT und die Gymnastikgruppe "Fit und gesund in die neue Woche" für ihre sportlichen Auftritte.