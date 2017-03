Zum Frühlingsfest in der Sigmaringer Straße am 9. April von 11 bis 18 Uhr veranstaltet die Interessen- und Werbegemeinschaft Sigmaringer Straße einen Malwettbewerb. Kinder bis zum Alter von zehn Jahren ruft sie auf, mit bunten Malstiften zu Papier bringen, wie sie sich das Frühlingsfest in ihrer Fantasie vorstellen. Auf die Maler der drei besten Bilder warten Gutscheine. Das Siegerbild ziert eine Presseveröffentlichung. Das Bild – 28 Zentimeter breit, 24 Zentimeter hoch – ist bis 16. März in einer der teilnehmenden Firmen abzugeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.