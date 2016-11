Carmen Bitzer-Eppler war mit dem Kunstmuseums-Koffer von Otto Dix zu Besuch in der Schillerschule bei der Klasse 2a. Otto Dix hat das gemalt, was die Augen sehen, daher sind seine Bilder bunt, traurig oder sogar furchtbar. Carmen Bitzer-Eppler hat die Zeichnungen seiner Kinder Ursus und Nelli mitgebracht. Auch seine Eltern hat er gemalt und die Kinder rufen: "Wie ein Foto! So feine Pinselstriche! Kriegen wir das auch so hin?" Carmen Bitzer-Eppler erklärt, wie man mit Wasserfarben malt: erst ganz zart mit Bleistift vorzeichnen und dann die Zeichnung ausmalen. Die Kinder versuchen sich darauf hin an Selbstportraits mit ihren Lieblingstieren. Foto: Wilke