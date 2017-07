Albstadt "Magic Spell" will Publikum verzaubern

Albstadt-Burgfelden. Das Ziel von Sängerin Martina Krafft sowie der Gitarristen und Sänger Frank "Ret" Ehret und Willibert Pfister ist es, ihr Publikum zu verzaubern. Mit Liedern von Pink Floyd und Supertramp hat das Projekt bereits 2013 angefangen, aber erst, als Martina Krafft 2015 hinzu kam, wurde die Band gegründet und das Repertoire deutlich erweitert. Das Trio singt Lieder zum Mitsingen und Tanzen von "4 Non Blondes", Adele, Alan Parsons Project, Billy Joel, Bob Seger, Crosby Stills & Nash, Ezio, Family Of The Year, Jethro Tull, Joe Cocker, Lynyrd Skynyrd, Neil Young, Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers, R.E.M., Robbie Williams, Simon & Garfunkel, Supertramp, The Eagles, Toto und Tracy Chapman. Platzreservierung unter Telefon 07435/365.