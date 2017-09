Albstadt Mäuse: Kindergarten zieht in Ausweichquartier

In den Ferien wurden bei Umbauarbeiten Mäuse im Alfred-Haux-Kindergarten in der Leipziger Straße in der Ebinger Weststadt entdeckt. Daraufhin wurde der Betrieb in den Kindergarten Friedenskirche verlagert.

Doch dort ist es mit den zusätzlichen Kindern zu eng, weshalb die Alfred-Haux-Kindergartenkinder zum 4. Oktober in die städtische Kindertageseinrichtung in der Gartenstraße übersiedeln werden. Wie lange sie dann dort bleiben, hängt davon ab, was mit ihrem ursprünglichen Kindergarten passiert, ob das Gebäude saniert werden kann oder abgerissen und neu gebaut werden muss.

Dazu laufen momentan Untersuchungen der Sachverständigen. Bis wann dazu Erkenntnisse vorliegen, ist noch ungewiss. "Die Architekten sind dran, und wir rechnen mit Ergebnissen in den kommenden Wochen", sagte Jo Triller, Amtsleiter für Familie, Bildung, Sport und Soziales bei der Stadtverwaltung, auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten. Die Untersuchungen seien aufgrund der Bausubstanz schwierig, er rechne jedoch damit, dass im Oktober Näheres bekannt sei. Dann geht das Verfahren jedoch zunächst in die nichtöffentlichen Beratungen, bevor bekannt gegeben wird, wie es weitergeht.