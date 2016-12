Albstadt Märchenhafter Adventskaffee mit Mehrwert

Seit 2008 engagieren sich zahlreiche Bürger ehrenamtlich bei der Initiative der Stadtverwaltung mit dem Ziel, älteren und unterstützungsbedürftigen Menschen möglichst lange ein menschenwürdiges Leben in ihren eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Uneigennützig stehen sie mit Unterstützung im Alltag, persönlicher Zuwendung oder praktischer Hilfe zur Seite. Das ist der Stadtverwaltung nicht nur ein Dankeschön wert.

Zur Würdigung des Ehrenamtes hat sie für Helfer ein vorweihnachtliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen organisiert: Gemeinsam mit den anderen Teilnehmern des Projekts wurde in gemütlicher Runde gefeiert. Mit Geschichten zum Träumen versetzte Erzählkünstlerin Sigrid Maute in eine Weihnachtsmärchenwelt und entführte in die Welt der Fantasie.

Zwischen den Erzählungen an diesem kurzweiligen Nachmittag war Zeit für anregende Unterhaltungen und Gedankenaustausch. Am Schluss waren sich alle einig: Unbeschwert ein paar schöne Stunden zu verbringen, war eine gelungene Einstimmung auf die Weihnachtszeit.