Albstadt Märchenhafter Abend und voller Gefühl

Das eingängige "I Will Follow Him" aus der Schlussszene von "Sister Act" interpretierte "Let’s sing" stilecht gekleidet und überließ die Bühne dann dem Sängerbund Hechingen in seinen farbenfrohen Gewändern. Die machten sich gut zu Titeln wie "Oh Happy Day" und dem südafrikanischen Lied "Shosholoza", was soviel bedeutet wie "Mutig nach vorn schauen".

Feierliche Trompeten und dramatische Trommeln

Eine fünfköpfige Band begleitete viele der Vorträge, doch es gab noch mehr Instrumentales in diesem Konzert: Der Musikverein Laufen unter Leitung von Charles Nix wartete mit feierlichen Trompetenklängen und dramatischen Trommelwirbeln auf und setzte mit seinem spannungsgeladenen Ennio-Morricone-Medley ein Glanzlicht. Nach weiteren Darbietungen der "Schalksburgspatzen" breitete der Männergesangverein Pfeffingen zunächst den "Comedian Harmonists" den roten Teppich aus. Kompetent und sicher waren die Pfeffinger Herren im Repertoire-Terrain der legendären Berliner unterwegs, aber auch Doktor-Schiwago-Fans kamen mit dem "Lied der Sehnsucht" auf ihre Kosten.

Der tschechische Kultfilm ist auch heute noch ein Klassiker

Wer kennt nicht den tschechischen Märchenfilm "Drei Nüsse für Aschenbrödel"? Jahr für Jahr in der Vorweihnachtszeit flimmert das Kultmärchen über alle Kanäle. "Let’s sing" stimmte seine 2009 von Ella Endlich als Song herausgebrachte Filmmelodie im finalen Teil des Konzertes an, rückte mit "Can You Feel The Love Tonight" gleich darauf den "König der Löwen" ins Rampenlicht und beendete die musikalische Reise durch die Welt der Filme mit einem Forrest-Gump-Medley.

Erst nach zweieinhalb Stunden fiel schließlich der Vorhang – mehrere Zugaben inbegriffen.