Albstadt Märchen und Mythen von Obst und Bäumen

Albstadt-Ebingen. Sigrid Maute erzählt in der aktuellen Ausstellung "Bäume im Landschaftsbild der Schwäbischen Alb" Märchen von Bäumen und Früchten, vom Wald und vom Kreislauf der Natur. In der Kulturlandschaft stehen Bäume verstreut auf Obstwiesen, in lichten wie in dunklen Wäldern, und so manch einzelner knorriger Baum ist gezeichnet von Wind und Wetter und dennoch fest in der Erde verwurzelt. Bäume spielen in Märchen und Mythen der ganzen Welt eine große Rolle und galten schon immer als Symbol des Lebens. Die Sonntagsführung fällt an diesem Tag aus. Der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigt vier Euro. Familien mit Kindern sowie Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren zahlen keinen Eintritt.