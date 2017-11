Albstadt Mäppchen aus Müll

Doch wohin mit den alten, kaputten Elektrogeräten wie Kühlschrank, Fön und Lampen? Dinge mit einem Stecker, erklärte Dorothea Gallinaro, bringt man ins Wertstoffzentrum, denn die meisten Geräte – auch Handys, Smartphones und elektrische Zahnbürsten – enthalten Rohstoffe, die man für neue Geräte wiederverwenden kann. Die Kinder staunten nicht schlecht über die vielen Rohstoffe, die der Gast aus Balingen mitgebracht hatte: Zink, Kupfer, Eisen, Lithium – sogar Gold wird in einigen Geräten verwendet wird. "Wir haben nicht unendlich viele Rohstoffe auf und in unserer Erde, und darum sollte man sorgsam mit ihnen umgehen", mahnte Gallinaro. Sachen, die nicht beschädigt seien, könne man an andere weitergeben und so Müll sparen – Stichwort Recycling. Die Schüler erfuhren, dass aus leeren Plastikpfandflaschen Mäppchen entstehen können – das Material wird zur Neuverarbeitung eingeschmolzen. Auch Kabel würden geschreddert und neu verarbeitet, für Primärbatterien gebe es Sammelboxen oder das Wertstoffzentrum. Dorothea Gallinaro hatte Bastelbögen mitgebracht, aus denen sich alle eine eigene Batteriesammelbox basteln konnten. Noch besser findet sie es freilich, Akkus zu verwenden, die sich aufladen lassen.

Ist auf einer Packung eine durchgestrichene Mülltonne aufgedruckt, bedeutet dies, dass man das Produkt ins Wertstoffzentrum bringen sollte, erklärte Gallinaro abschließend. Zum Abschluss bearbeitete die Klasse einen Lückentext zum Thema Abfallbeseitigung – und die Kinder fragten und fragten.