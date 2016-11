Es weihnachtet sehr – ab sofort zumindest in der Stuttgarter Innenstadt und einmal mehr mit Hilfe aus Albstadt. Denn in dieser Woche sind dort die Christbäume für die Landeshauptstadt gefällt worden. Als drittgrößte kommunale Waldbesitzerin des Landes hat die Stadt Albstadt schließlich Bäume genug, und wie das Meiste, was aus Albstadt kommt, sind sie auch besonders schön. Aber mussten die Holzfäller angesichts solcher Auswahlmöglichkeiten ausgerechnet – anstatt im Wald – in unmittelbarer Nachbarschaft von Albstadts bekanntester Adresse ans Werk gehen? Die Kleiststraße 7 in Truchtelfingen kennt jeder seit der Oberbürgermeisterwahl 2015, da die Wähler Klaus Konzelmanns im ersten Wahlgang – er stand nicht auf dem Wahlzettel – genauer aufschreiben mussten, ob sie nun den Truchtelfinger oder seinen Tailfinger Namensvetter meinen. Seinen mächtigen grünen Nachbarn ist Konzelmann nun los. Macht aber fast gar nichts, wie er betont. Schließlich gebe es in und um Albstadt ja so viele schöne Bäume. Und der andere mächtige grüne Nachbar bleibt dem OB ja erhalten: Ministerpräsident Winfried Kretschmann, wohnhaft in Laiz – Baden-Württembergs vielleicht bekannteste Wohnadresse.