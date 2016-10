Albstadt Bürgerinitiative kämpft fürs Krankenhaus

Die Bedeutung des Standortfaktors Krankenhaus für die wirtschaftsstärkste Stadt im Zollernalbkreis, aus der jeder dritte Euro im Kreishaushalt komme, machte – nach fliegendem Wechsel der Demonstranten und der Bühne zum Rathaus; das Team von "Skyder Sportpromotion" handelte flink – Ursula Hämmerle deutlich. Die Albstädter Firmen brauchten Fachkräfte, um diese Steuern zu erwirtschaften. "Aber wer will sich in einer Stadt ohne Infrastruktur ansiedeln? Schon die Berufsschulreform war ein schwerer Schlag für Albstadt!" Kreistag und Landrat Günther-Martin Pauli sägten "an der tragenden Säule", so Hämmerle, dürften aber das Bürgervotum von 33 500 Stimmen für die Zwei-Standorte-Lösung nicht ignorieren. "Doch unser Landrat schweigt und schweigt. Ist das Arroganz oder Ignoranz?", rief sie der applaudierenden Menge zu.

Wer für die Schließung des Albstädter Hauses sei, müsse wissen, "dass er sich mit einer breiten Mehrheit der Bevölkerung anlegt", sagte Christiane Kasprik und kritisierte den Privatisierungstrend im Gesundheitswesen: "Er macht Krankheit zum Geschäft und Menschen zu Fallzahlen", doch das Krankenhausdefizit mache im Kreishaushalt des Zollernalbkreises nur zwei Prozent aus: "Das ist unsere Gesundheit allemal Wert, Herr Pauli", rief sie aus und appellierte an alle Bürger, über Partei- und sonstige Grenzen hinweg zusammenzustehen.

Heinz Kasik, Initiator der BI, forderte "ein schlüssiges Konzept für beide Krankenhäuser", das bis heute nicht vorliege. "Dies wäre die Aufgabe eines Professor Michael Bitzer", des ärztlichen Direktors des Zollernalb-Klinikums, "als Beschützer unserer Gesundheit." Der "Obere Bezirk" werde gemolken "wie eine Kuh, aber wir sind keine Ortsteile von Balingen", so Kasik. Schließung und Umgestaltung des Hechinger Krankenhauses hätten bis heute 16 Millionen Euro gekostet. "Wie viel wäre es in Albstadt? Wäre es nicht klüger, das Geld in die Sanierung zu stecken?"

Den Beschluss des Kreistags, "Vorgespräche" zur Krankenhausdebatte nichtöffentlich zu führen, kritisierte Kasik heftig. "Ist das die Transparenz, die uns Herr Pauli versprochen hat?"

Dass mit den von Krankenkassen finanzierten Mitteln für Betriebskosten zunehmend Investitionskosten gedeckt würden, weil das Land seinen Verpflichtungen für Investitionen in Krankenhäuser nicht nachkomme, kritisierte Angela Hauser, Personalratsvorsitzende der Uniklinik Tübingen, in der für 2016 rund 28, für 2017 rund 31 Millionen Euro aus Betriebsmitteln dafür verwendet würden. Die Unterfinanzierung versuche man durch weniger Personal auszugleichen, was aber auch weniger Leistung bedeute.

Dies unterstrich Yvonne Baumann von der Gewerkschaft Verdi am letzten Standort der Kundgebung, dem Krankenhaus, und nannte die Landkreise Reutlingen und Tübingen als Beleg, "dass es auch möglich ist, mit mehreren Häusern gute Zahlen hinzubekommen". Beispiel dafür, dass ein Zentralklinikum das Defizit erhöhe, sei der Rems-Murr-Kreis.

Baumann berichtete, dass das Pflegepersonal oft über die Grenze der Belastbarkeit arbeite, Überstunden sich aufstauten und nicht ausbezahlt würden. Daher seien für viele Pflegekräfte nicht die Bezahlung und die medizinischen Möglichkeiten eines Krankenhauses ausschlaggebend für die Arbeitsplatzwahl, sondern gute Arbeitsbedingungen, Zeit für Patienten und planbare Freizeit. Damit widersprach sie dem Argument Michael Bitzers, nur für ein medizinisch optimales Zentralklinikum sei noch gutes Personal zu gewinnen.

Die zweistündige Kundgebung endete mit einem Gedicht Wolfgang Raibles, in dem er seine Eindrücke von der Präsentation der beiden Krankenhausgutachten schilderte – und mit einer Menschenkette rund um den Einfahrtsbereich der Albstädter Klinik: "Kein Aus für unser Krankenhaus", skandierten die Teilnehmer und unterstrichen damit die Forderungen der BI, die Kasik formuliert hatte: "Umsetzung der Zwei-Standorte-Lösung, dauerhafter Verbleib der ansässigen Disziplinen und deren Optimierung, auch durch einen Erweiterungsbau in Albstadt, kein Zentralklinikum in Balingen oder auf der Grünen Wiese, keine weiteren Fakten schaffen und absoluter Stopp der Verlagerung strukturrelevanter Institutionen aus dem Oberen Bezirk."