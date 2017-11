Albstadt Luther-Zitate für alle Lebenslagen

Alles begann – wie damals im Jahre 1505 – mit einem Paukenschlag, genauer mit Donner und Blitz, choreografisch eindrucksvoll nachempfunden in der dunklen Kirche. Blitzlicht und Trommeln erzeugten schaurige Stimmung, ehe der Chor mit "Da ist Freiheit" den Liedreigen eröffnete. Was Wolfgang Schairer, Vorsitzender des CVJM Tailfingen, in seinen abschließenden Dankesworten sagte, war allen Zuhörern von Anbeginn des Abends schon klargeworden: Er bescheinigte den Chormitgliedern, mit viel Herzblut bei der Sache zu sein – das Singen komme in ihrem Herzen an. Allein der Blick in die Augen der Akteure verriet, wie sehr sie sich mit den Texten identifizieren, und dass sie von dem überzeugt sind, was sie sangen.