Albstadt Luther spricht beim Männervesper

Albstadt-Tailfingen. Unter dem Motto "Sagen Sie mal, Herr Doktor Luther" lässt Artur Egle-Theurer durch kurze Spielszenen die Zeit der Reformation lebendig werden. Schließlich leiht er dem Reformator seine Stimme. So antwortet Martin Luther im Interview in seiner kräftigen und klaren Sprache auf Fragen zu Gott und der Welt. Es geht zum Beispiel darum, was Glauben heißt und was Trost spendet. Neben praktischen Aspekten des alltäglichen Lebens werden Themen wie "Krieg und Frieden" oder "Freiheit und Verantwortung" angesprochen. Luther muss sich aber auch kritische Stimmen seiner Gesprächspartner gefallen lassen. Der Posaunenchor TOP begleitet den Abend musikalisch.