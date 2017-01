Jubilare hat Geschäftsführer Wolfgang Frühschütz vom Seniorendomizil Haus Lukas geehrt: im Schlosshotel Monrepos in Ludwigsburg. "Menschen sind keine Maschinen", so Frühschütz. Arbeiten in der Pflege erfordere Einsatzbereitschaft, Durchhaltevermögen und Flexibilität. Sich stets auf veränderte Situationen einstellen zu können sowie Einfühlungsvermögen und Empathie zu zeigen, zähle zu den Stärken eines wertvollen Mitarbeiters in der Pflege. Ein festliches Essen rundete die Feier ab. Geehrt wurden Karla Moser-Otterbach, Manuela Schneider, Gabriele Wolthoff, Secim Saglik, Heidi Mattheis, Helene Ganie, Sandro Angotti, Ajursana Meiselwitz, Heike Reinhard und Heide Rümmelin-Omolu.