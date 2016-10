Albstadt Luft für Klinik-Standort Albstadt wird dünner

Eine Diskussion unter "Sonstiges" im Gemeinderat Albstadt, die Fraktionschefin Manuela Heider von den Freien Wählern eröffnete, hat am Donnerstagabend gezeigt: Die Anspannung in der Krankenhausdebatte steigt. Nicht nur Aussagen werden inzwischen auf die Goldwaage gelegt – auch deren Interpretation. Hat sich der Albstädter Gemeinderat nun für den Doppelstandort des Zollernalb-Klinikums in Albstadt und Balingen ausgesprochen, wie die Bürgerinitiative "Pro Krankenhaus in Albstadt" (BI) betont? Oder hat er sich der Option eines Zentralklinikums geöffnet, wie Heider hervorhob? Wohlgemerkt: auf der grünen Wiese zwischen Albstadt und Balingen. Wohlgemerkt: in kommunaler Trägerschaft.

"Wir sollten uns nicht zerstreiten"

Hat Philipp Kalenbach (FDP) Recht, dass dann Patienten von den Rändern des Zollern­albkreises abwandern würden? Und wie ist zu bewerten, was Roland Tralmer (CDU) einwarf? Dass Landrat Günther-Martin Pauli darauf hingewiesen habe, die 33 500 Unterschriften für den Erhalt des Standorts Albstadt seien geleistet worden, als alle von Balingen als möglichem Standort eines Zentralklinikums ausgegangen seien?