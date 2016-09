Albstadt Luca beweist Kletterqualitäten

Albstadt. Erfolgreich gestartet sind die Fahrer des Velo-Racing-Teams Albstadt am Wochenende im Schwarzwald, in Gremmelsbach, bei der neunten Etappe des Interstuhl-Cups. Zuerst im Einzelstart gegen die Uhr und dann im Massenstart mit Zeithandicap fuhren auf der schweren, vier Kilometer langen Bergstrecke mit teilweise mehr als zehn Prozent Steigung Siggi Krüger in der Klasse Senioren 3 auf den neunten Platz, in der Klasse Jedermann im kleinen Finale Edwin Baran auf den 18. und Patrick Grabowski auf den 21. Platz.

Luca Baumann bewies seine Kletterqualitäten und fuhr auf den zweiten Gesamtplatz, fünf Sekunden hinter dem Sieger. Damit war der Weg frei für seine Platzierung als Erster in der Klasse Elite ABC und damit für den Titel "Bezirksmeister Berg 2016".

Tags darauf stand das schwere Rundstreckenrennen in Tieringen, die zehnte Etappe, auf dem Plan. Siggi Krüger war gut drauf und fuhr im Rennen der Senioren-Frauen-Jugend auf den 13. Platz. Mehr drin gewesen wäre sicherlich, wenn er nicht im Zielsprint eingeklemmt gewesen wäre und deshalb einen Podiumsplatz ziehen lassen musste.