Albstadt Literaturtage mit Gala gestartet

Albstadt-Ebingen. "Schon mal die Seiten gewechselt?", fragt Markus Brock, der gut gelaunte SWR-Moderator, einen noch besser gelaunten Oberbürgermeister Klaus Konzelmann in Anspielung auf das Motto der siebten Literaturtage Albstadt. "Oh ja", sagt der und schmunzelt: Erst Stadtrat, dann OB. "Aber es hat Spaß gemacht."

Das hat auch die Eröffnungsgala, prall gefüllt mit literarischen und musikalischen Erlebnissen. Herausragend: das Jugendorchester Albchéry, das mit dem "Happy"-Song schwungvoll einsteigt und – erstmals bei Literaturtagen – eine Delegation aus der Partnerstadt Chambéry mitgebracht hat. Gänsehaus-Genuss: die noch junge Formation "Bounded Blue", deren Piano-Man Wolfgang Fischer Pop-Songs zu "wunderbaren Bar-Jazz-Nummern arrangiert hat", so Brock. Sehnsuchtsstiftend: Gabriele Gatzweiler und Christoph Holbein vom "Theater unter der Laterne", die sich Briefe der liebenden Schriftsteller Ingeborg Bachmann und Paul Celan förmlich auf der Zunge zergehen lassen. Lachen machend: Bernd Kohlhepp, der in Bempflingen lebt, weil auch seine Frau dort wohnt, und der sein Tagebuch verschlüsselt, indem er es im Atari-Computer auf Floppy-Disks speichert: "Die hat die NSA nicht mehr."

Besonders gespannt sein dürfen die Literaturfreunde auf das, was Albschreiber Bertram Schwarz mit Feder und Kamera produzieren wird. Schon einmal ist der SWR-Redakteur "Allein über die Alb" gefahren, wie sein Buch und seine Radio-Serie heißen, und war überall, nur nicht in Albstadt: Weil der Bus dort nicht hielt, sondern in Hartheim.