Albstadt Listen für Lucha

Albstadt-Ebingen. An die 33 500 Unterschriften für den Erhalt des Kreiskrankenhauses in Ebingen hat die Bürgerinitiative "Pro Krankenhaus in Albstadt" Landrat Günther-Martin Pauli im April überreicht – gestern holten Marianne Roth und Heinz Kasik die sechs Leitz-Ordner mit den Listen wieder in Balingen ab. Sie brauchen die Unterschriften noch. Wofür? Um sie Landessozialminister Manfred Lucha zu präsentieren, den sie in naher Zukunft in Stuttgart besuchen wollen.