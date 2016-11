Albstadt Lieder und Lichter

Albstadt-Burgfelden. Adventszauber ist am Samstag, 19. November, in Burgfelden; er beginnt um 17.30 Uhr, und endet gegen 23.30 Uhr. Gegen 19 Uhr sorgen die Teilnehmer des monatlichen Projektsingens unter der Leitung von Oliver Simmendinger für die musikalische Einlage; danach stimmen die Besucher gemeinsam ein paar Lieder an.