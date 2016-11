Albstadt Lieder mit feiner und leiser Weltkritik

Ute Wolf ist schon seit einigen Jahren seine Partnerin, sie bilden ein gutes Gespann. Sie begleitet ihn, je nach Charakter des Lieds mit Gitarre oder dumpfen Trommelschlägen. Sie singt unisono mit ihm, wobei sich ihre klare, helle Stimme gut abhebt, oder sie stimmt beim Refrain mit ein, um dessen Bedeutung zu unterstreichen. Wie schön sie singen kann, zeigt sie mit zwei eigenen Liedern, in denen sie Betrachtungen über die Rolle von Mann und Frau und über erfüllte und nicht erfüllte Wünsche anstellt.

Volkslieder gehörten schon immer in ihr Repertoire. Einfach und ungekünstelt ertönte "Rosemarie", und am Ende sangen die Gäste mit bei "Kein schöner Land". Das war an diesem Abend aber noch nicht der Schluss, denn das Publikum erklatschte sich noch zwei Zugaben.