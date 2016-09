Albstadt Liebe und teuflischer Genuss

Unter dem Urfaust versteht man Goethes ersten Entwurf für sein späteres Theaterstück Faust. Er entstand in den Jahren zwischen 1772 und 1775 in Frankfurt am Main. Auslöser für die Bearbeitung war die Verurteilung und Hinrichtung der Kindesmörderin Susanna Margaretha Brandt, deren Prozess Goethe verfolgt hat, wie die nach seinem Tod bei ihm gefundenen Kopien von Akten zeigen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Da das Platzkontingent begrenzt ist, wird eine Reservierung unter Telefon 07435/365 empfohlen.