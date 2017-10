Albstadt Liebe: "I mog di" genügt doch völlig

Albstadt-Ebingen. Sauberkeit lautet das Credo des Schwaben, und so fegt Gscheidle in seiner Eigenschaft als Hausmeister erst einmal zwischen den Sitzreihen im Brauhaus und klärt dabei en passant, was Straßenkehrer und Politiker miteinander verbindet: "Beide hent Dreck am Stecka." Später lässt er der Reinigung – der Räumlichkeit, die per se schon eine meditative Dimension hat, die spirituelle folgen: Ein "Om" entfaltet seine zugleich erdende und vergeistigende Wirkung; wichtig sind daran vor allem die Variationen, die das Schwäbische bereit hält, "oms nomgugga" zum Beispiel oder "om mitnander".

Die Ausflüge ins Publikum sind die logische Konsequenz der Raumsituation: Vor den Braukesseln ist kaum Platz, eine Bank muss als Bühne herhalten – da trifft es sich gut, dass das Impro-Programm "Best of vo ellem ebbes" zu einem guten Teil vom Pendelverkehr zwischen dieser Bühne und dem Auditorium lebt. Apropos Pendeln: Auch darauf versteht sich Gscheidle; Gunnar aus der ersten Reihe erfährt einiges über seine Energiefelder. Mit Zaungast Bernhard geht der Comedian eine "postdynamische" Verbindung ein, hergestellt durch eine ums Ohr gewickelte Schnur, einem Mann aus Bitz bescheinigt er, aufgrund seiner Körpergröße prädestiniert zu sein für den Job eines Postboten in Hochhaussiedlungen: "Da hängen die Briefkästen so weit oben."

Und dann sind da noch Carmen und Michael, die gestehen, nicht an ihren 25. Hochzeitstag gedacht zu haben. Dafür müssen sie sich unter Schwaben nicht genieren – "I mog di" gilt hierzulande bekanntlich als probater Ausdruck unsterblicher Liebe. Michael wechselt allerdings an die hundert Worte pro Tag mit seiner Carmen – da entfährt Gscheidle verständlicher weise das Wort "Schwätzer". Warum? Der Schwabe kommt in der Ehe mit zehn Wörtern aus – welche, das wird gemeinsam mit den Zuhörern erarbeitet.