Albstadt Letzter Tag gehört den Vierbeinern

Albstadt-Lautlingen. Einen "Hundeschwimmtag" veranstaltet das badkap in Kooperation mit der bundesweiten Initiative "Hund im Freibad" am Sonntag, 25. September. Von 10 bis 17 Uhr ist das Außenbecken ausschließlich für Vierbeiner geöffnet; aufgrund der Erfahrungen, die badkap-Betreiber "g1" bereits in anderen Bädern gemacht hat, rechnet Marketingleiterin Birgit Steinegger mit einem Zulauf von mehreren hundert Hundehaltern und Hunden.