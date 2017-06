Albstadt Lesekönigin Hannah

Albstadt-Tailfingen/-Pfeffingen. Im Lesewettbewerb in der Pfeffinger Außenstelle der Tailfinger Langenwandschule hat Viertklässlerin Hannah Diebold den Schulsieg errungen und sich die Lesekrone aufgesetzt. An der Langenwandschule freuten sich vier Schüler über die ersten Plätze in ihren jeweiligen Klassenstufen.