Albstadt Lernen, wie man anderen Beine macht

Zollernalbkreis. An vier Terminen erhielten die jungen Mentorenanwärter von ihren Ausbildungsleitern Halder und Axel Strienz vom Regionalteam Sport des staatlichen Schulamts Albstadt und weiteren Referenten in der Lammerberg-Realschule und der Lichtensteinschule in Bitz sowie Schulen in Geislingen und Frommern das nötige Handwerkszeug für ihren Einsatz vor Ort. Begleitend dazu bekam jeder umfangreiches Material mit vielen Anregungen und Informationen, welches vom Regionalteam Sport zusammengestellt wurde.

Ziel der Ausbildung ist es, die Schüler zu befähigen, ihre Lehrer im Sportunterricht zu unterstützen, beim Planen und Umsetzen von außerunterrichtlichen Schulsportangeboten mitzuhelfen, Pausenhofspiele anzuleiten oder bei schulsportlichen Wettkämpfen und Turnieren eingesetzt zu werden.

Außerdem ist die Ausbildung ein Anreiz, sich ehrenamtlich in Vereinen zu engagieren und sein Wissen einzubringen sowie weiter zu vertiefen. Zusätzlich hilft die Qualifikation den Schülern bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz, da sie zeigt, dass der Bewerber sich engagiert und bereit ist, sich über das normale Maß einzubringen. Alle Teilnehmer erhielten nach einer mit Erst- und Drittklässlern der Lichtensteinschule Bitz veranstalteten Prüfung ihre Urkunde.