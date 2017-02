Albstadt Leitung ist nach zwei Jahren wieder vakant

Joachim Wichmann hatte bis 1994 das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Albstadt geleitet und war dann zur diakonischen Bezirksstelle in Balingen gewechselt, wo er sechs Jahre lang in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung tätig war. Seit 2000 war er selbstständiger EDV-Trainer, und in eingeschränktem Umfang blieb er das auch nach seinem Wechsel an die Volkshochschule Albstadt: Als stellvertretender Leiter besetzte er eine 50-Prozent-Stelle, als Leiter eine 75-Prozent-Stelle. Diese könnte nach Informationen aus dem Rathaus Albstadt bei der Neubesetzung wieder in eine 100-Prozent-Stelle umgewandelt werden; das hänge von den Umständen ab.