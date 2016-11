Albstadt Lehrers Glasauge sah einfach alles

Albstadt-Truchtelfingen. Den Anfang machte ein Ratespiel: Viertklässler fragten singend: "Wer hat denn all die vielen Leute einbestellt?" und machten nach mehreren Fehlschüssen Schulleiterin Simone Frenzel als Verantwortliche aus. Die hieß darauf die Gäste, darunter die beiden ehemaligen Schulleiter Willi Schairer und Wolfgang Ziemen, willkommen und überließ dann dem Oberbürgermeister das Mikrofon.

Klaus Konzelmann hatte einen Korb voller Süßigkeiten für die Schulkinder mitgebracht und wusste als Truchtelfinger natürlich, dass es nicht erst seit 50 Jahren eine Schule im Ort gibt: Eigentlich müsste bereits der 363. Geburtstag gefeiert werden, denn so weit reiche die Geschichte der Truchtelfinger Bildungseinrichtungen zurück. Die Unterrichtsschwerpunkte hätten sich im Lauf der Zeit freilich geändert; der Stundenplan von 1854 sah noch sechs Wochenstunden Religion vor. Zwar sei die Truchtelfinger Schule keine Haupt- und Werkrealschule mehr; Großes leiste sie dennoch – man denke nur an die Kooperation mit der Rossentalschule und ihrer Pionierarbeit in Sachen Inklusion. Ein Geburtstagsgeschenk will der OB noch nachreichen: den fälligen Aufzugsanbau.

Schulrat Bernhard Eisele verwies darauf, dass die Truchtelfinger Schule zwar erst 2015 per Schulgesetz offiziell Inklusionsschule geworden, es faktisch aber schon viel länger sei, nämlich seit 2000, als sie eine Außenklasse der Rossentalschule aufgenommen habe. Natürlich übermittelte auch deren Schulleiter Glückwünsche: "Wenn es kein ›wir‹ und ›ihr‹ mehr gibt, dann haben wird den Sprung von der Kooperation zur Inklusion geschafft", erklärte Jörg Schmid in seinem Grußwort und resümierte: "Was damals bahnbrechend war, ist heute normal."