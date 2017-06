Albstadt LEDs in der Linkenboldshöhle

Kühles Raumklima macht die Arbeit nicht leichter

Das kühle, feuchte Raumklima in der Höhle erschwerte die Arbeit zusätzlich, und trotz Sicherheitsausrüstung schlug sich der eine oder andere den Kopf am teils scharfkantigen Gestein blutig. Stundenlang in der engen Höhle zu verbringen und wegen der Arbeiten nicht vor und nicht zurück zu können, bedeutete eine zusätzliche Belastung für die Helfer.

So waren alle froh, als spät am Abend in der gesamten Linkenboldshöhle das neue Licht brannte, die letzten Werkzeuge aus der Höhle getragen wurden und die ehrenamtlichen Helfer müde, aber zufrieden nach Hause gehen konnten. An die 200 Arbeitsstunden hatten sie investiert – die Linkenboldshöhle aber strahlt nun in schönem, warmen Licht. Hoffentlich wieder für viele Jahre.