Albstadt Leberkäswecken auf dem Hof

Die jeweiligen Lehrer begleiteten ihre Klasse auf dem Weg von der Schule zum Tailfinger Waldheim. An der Spitze der Laternenkinder führte Lehrerin Viola Utzeri den Zug an, der von Streckenposten aus dem Elternbeirat abgesichert war. Währenddessen wurden die Eltern auf dem Pausenhof mit Fleischkäswecken, Waffeln, Popcorn und heißen Getränken versorgt. Der Schulförderverein unter Regie der umtriebigen Claudia Hirschenauer mit ihren fleißigen Helfern sorgte mit seinem Bewirtungsteam für eine gesellige Atmosphäre. Unter den Klängen der Musikkapelle um Martin Frank, Charly Bitzer und Co. gelangten die Schüler um ihren Schulleiter Andreas Beck zurück zur Lutherschule und genossen den warmen Kinderpunsch.

Der Vorsitzende des Schulfördervereins, Roland Dötzer, war voll des Lobes für diese gelungene Veranstaltung und verwies in seinem Dank an alle Akteure auf das baldige Adventsbasteln im Werkraum und die zuvor stattfindende Generalversammlung am Freitag, 24. November, in der Lutherschule.