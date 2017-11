Albstadt Lebendige Ökumene

Albstadt-Ebingen. Mit einem ökumenischen Akzent ist das Reformationsjubiläum in Ebingen ausgeklungen: Evangelische, katholische und evangelisch-methodistische Christen kamen zum gemeinsamen Abendgebet in der Tradition von Taizé in der Thomaskirche im Ebinger Osten zusammen, um die gemeinsame Verbundenheit in Christus sichtbar und spürbar zu machen.