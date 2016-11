Albstadt-Pfeffingen/Burgfelden. Zum Laternenfest laden die Eyachquell-Grundschule und der evangelische Kindergarten an der Eyach am Freitag, 11. November, ein. Das Fest beginnt um 17 Uhr in der Kirche St. Nikolaus. Danach zieht die ganze Gesellschaft mit den Laternen weiter zur Grundschule, in deren Turnhalle anschließend für das leibliche Wohl gesorgt wird. Becher oder Tassen sind mitzubringen. Die Aufsichtspflicht liegt während der gesamten Veranstaltung bei den Erziehungsberechtigten, teilen die Veranstalter mit.