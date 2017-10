Albstadt Landstraße statt Autobahn

Albstadt-Tailfingen (mak). Im gesamten Kammerbezirk wurden rund 12 500 Betriebe befragt; davon sind 3487 im Zollernalbkreis ansässig. Der Rücklauf betrug 19 Prozent; vorweg der Tenor: Insgesamt ist man zufrieden, aber hier und da drückt der Schuh. Bei der Präsentation der Umfrage ergebnisse ging es naturgemäß vor allem um die "Druckstellen".

Neu und unbekannt ist keines der Probleme. Als erstes nannte Thomas Lindner, Groz-Beckert-Chef und IHK-Vizepräsident, die Breitbandversorgung in der Region. Die große Herausforderung der Mittelständler heiße Industrie 4.0; immer mehr Daten lagerten auf externen Servern und müssten von dort abgerufen werden. Da sei ein Unternehmen schwerlich konkurrenzfähig, wenn es eine Minute dauere, bis die CAD-Grafik auf dem Bildschirm aufgebaut sei. Lindner ging mit der Politik hart ins Gericht: Die für 2018 angepeilte flächendeckende Übertragungsgeschwindigkeit von 50 Megabits pro Sekunde sei nicht Autobahn, sondern Landstraße, nicht "Best of Class", sondern Mindeststandard – langfristig gehöre ein "G" vor die Silbe "bit". "Die Dynamik der Entwicklung ist in sträflicher Weise unterschätzt worden."

Nächstes Thema: Fachkräftemangel. Auch hier, so Lindner, würden Weichen falsch gestellt: Deutschland rücke ohne Not vom Erfolgsmodell der dualen Ausbildung ab – die Mehrzahl der Realschüler sehe ihre Zukunft mittlerweile an den Hochschulen. Dabei zeige die Umfrage, dass der Wirtschaft vor allem die fähigen Meister und Gesellen in den technischen Berufen auszugehen drohten. "Alle glauben, eine Karriere ohne Studium sei unmöglich. Dabei kommen in unseren mittleren Führungsebenen viele, wenn nicht die meisten aus der gewerblichen Ausbildung."