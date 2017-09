Albstadt Landstraße nach Meßstetten ist gesperrt

Auf 25 Hektar wird der Stadtwald entlang der Meßstetter Steige und der Schwenninger Steige auf kranke, den Verkehr gefährdende Bäume kontrolliert und diese gefällt. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Eschen, die vom Eschentriebsterben betroffen sind. Es werden aber auch andere Bäume gefällt, die durch ihr Alter oder wegen Schäden als gefährdend eingeschätzt werden müssen. Im Bereich zwischen der Abfahrt Sandgrube und der oberen Kurve wird zudem der Jungbestand auf zehn Metern Breite stark aufgelichtet, da an dieser Stelle häufig Wild wechselt. Damit soll erreicht werden, dass Autofahrer das Wild frühzeitig erkennen können und das Wild einen Orientierungsbereich hat.

Aber auch die Energieversorgung der Bevölkerung wird sichergestellt, indem entlang der 20-Kilovolt-Leitung im Bereich "Schatten" in Zusammenarbeit mit der EnBW gefährdete Bäume entfernt werden. Um die Sperrung so kurz wie möglich zu halten, werden 25 Mitarbeiter des Forstamts und des beauftragten Forstunternehmers auch an Sonn- und Feiertagen durcharbeiten.

Während der Sperrung der L 433 wird der Autoverkehr über die Kreisstraße zwischen Meßstetten und Lautlingen umgeleitet. Der Schwerverkehr von Meßstetten in Richtung Ebingen und Sigmaringen fährt auf der Ringstraße und wird über Stetten a. k. M. zur B 463 zurück geleitet. Der Verkehr, der auf der B 463 aus Richtung Sigmaringen nach Meßstetten unterwegs ist, wird an der Abzweigung Storzingen über die Ringstraße umgeleitet. Die Gaststätte Sandgrube ist am Sonntag, 1. Oktober, geöffnet und über Meßstetten und die Ringstraße erreichbar.