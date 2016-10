Seit Mitte September waren viele Mitglieder des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Onstmettingen, im Einsatz, um zwischen Fuchsfarm und der Grillstelle der Gartenfreunde die Wachholderheide von Wildwuchs zu befreien. 28 Helfer pflegten im dritten Jahr in Folge mit dem städtischen Forst zusammen die Heide, die ansonsten komplett zuwachsen würde. Unter der Anleitung von Revierförsterin Annette Schmid fällten sie Buchen, Kiefern und Lärchen, entfernten kaputte Wacholder- und Hagebuttenbüsche und schneiden wilde Buchentriebe und weiteren Wildwuchs aus. Die organischen Abfällen verbrannten Senioren und Frauen der Ortsgruppe in großen Feuern. Rund 500 Einsatzstunden sind so zusammengekommen. Hinzu kam der Einsatz von drei privaten Traktoren, bis zu acht privaten Motorsägen und vier vereinseigenen Freischneidegeräten. Nach den anstrengenden Arbeitsdiensten stand stets ein ausgedehntes Vesper in der Ochsenscheuer auf dem Plan – zubereitet von Vereinsmitgliedern. Die Einnahmen aus dieser Tätigkeit, die der Verein von der Stadt erhält, waren in den beiden vergangenen Jahren eine wichtige Stütze für die Vereinskasse und werden in diesem Jahr für Reparaturarbeiten am Vereinsheim dringend benötigt. Fotos: Boss