Albstadt Landessportschule: Abbruch nach 39 Jahren

Albstadt-Tailfingen - Der Württembergische Landessportbund (WLSB) will auf dem Areal der Landessportschule für 4,5 Millionen Euro eine neue Sporthalle bauen. Die Stadt Albstadt übernimmt eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 934.400 Euro. So hat es der Gemeinderat beschlossen.