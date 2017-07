Albstadt-Tailfingen. Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) kommt am Freitag, 21. Juli, für eine öffentliche Veranstaltung mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß in die Zollern-Alb-Halle. Der Einlass beginnt ab 18.30 Uhr. Beginn ist um 19.30 Uhr. Mit dem Präsidenten des Deutschen Bundestags kommt der zweithöchste Mann im Staat in den Wahlkreis. Norbert Lammert hat in seiner Amtszeit viele wichtige gesellschaftspolitische Debatten angestoßen und in schwierigen Situationen mit seiner unvergleichlichen Art stets klare Worte gefunden. Er gilt als unabhängiger Vordenker und zählt zu den klügsten Köpfen Deutschlands, der als Bundestagspräsident stets die Rechte des Parlaments verteidigt und hochgehalten hat.