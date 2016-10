Albstadt Läufer haben am Sonntag Vorfahrt

Die Tiefgarage Bürgerturm liegt mitten im Veranstaltungsgebiet und ist ebenfalls zwischen 7 und 18 Uhr gesperrt. Autofahrer können gebührenfrei ins Parkhaus "Am Bahnhof" ausweichen. Die Aufbauarbeiten am Kurt-Georg-Kiesinger-Platz beginnen bereits am Samstag, 8. Oktober; deshalb werden die Bushaltestellen Bahnhofstraße und Bürgerturm am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag nicht angefahren.