Albstadt "Lach nicht, du kommst auch dran!"

Albstadt-Tailfingen. Wie immer ist er ganz dicht am Publikum, bedingungslos deckungstreu sozusagen, und diese Qualität zahlt sich in einem Programm mit Namen "Hämmerle privat" natürlich so richtig aus. Die Besucher in der ersten Reihe sind lohnende Objekte der Kontaktsuche – die Dame mit Namen Silvia zuckt regelrecht zusammen, als sie angesprochen wird – hat sie damit nicht rechnen müssen? Sicherlich eine Single-Frau, mutmaßt der Kabarettist. Oder Gisela, die Jazzliebhaberin, die auf die Frage, was sie so mache, "Fast alles" antwortet. Kohlhepp setzt nach: "Was net?" Dann ist da noch Bruno aus Winterlingen, der auf Kohlhepp offenbar einen leicht lustlosen Eindruck macht – als sei er nur da, weil er die Karten geschenkt bekommen hat.

Passiv zuschauen ist an diesem Abend nicht angesagt – Hämmerle wünscht sich Themensuche aus der Runde. Gisela zieht es nach Wien, genauer, in den Speisesaal von Schloss Schönbrunn. Die Alltagsutensilien Hammer, Staubsauger, Korb und Fliegenklatsche dürfen nicht fehlen; Kohlhepp weist ihnen allen im Laufe des Abends einen Platz in seinem Programm zu. Ein Tagebuch führt Hämmerle auch, das er diebstahlssicher in einem Schuhkarton mit der Aufschrift "abgelaufenes Katzenfutter" aufbewahrt. Tagebücher sind nützlich; es erweist sich immer wieder als Vorteil, wenn man imstande ist, sich punktgenau zu erinnern. Etwa an die Ehekrise, die ausbrach, als Hämmerle Frau Mägerle begegnete.

Erinnerung ist nicht alles – ganz im Hier und Jetzt sind die Themen Facebook, Twitter und Geschlechterkampf angesiedelt – wie gut, wenn man als Mann in letzterem zu lösungsorientierter Herangehensweise neigt. Gesungen wird auch, "An Gogeler" zum Beispiel oder "I Can Get No Desinfection".