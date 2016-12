Albstadt Kunstproduktion mit schwarzen Händen

Die Technik der Kaltnadelradierung, bei der das Motiv mit der Nadel in die Kupferplatte geritzt wird, steht im Mittelpunkt des Workshops. Die entstandenen Vertiefungen nehmen dann die Druckfarbe auf. Durch Aufpressen eines angefeuchteten Büttenpapiers wird die Farbe aus den Vertiefungen und Rillen wieder herausgesogen und erscheint auf dem Druckpapier.

Im Workshop mit der Felix Hollenberg-Preisträgerin Kerstin Franke-Gneuß wird die Technik vorgestellt und praktisch erprobt – vom "Radieren" auf die Kupferplatte bis zum Druck an der Tiefdruckpresse. Das Kursangebot richtet sich an Erwachsene und Jugendliche; jüngere Schulkinder können in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro zuzüglich Materialkosten; Kindern, Schülern und Studenten wird auf Anfrage eine Ermäßigung gewährt. Die Teilnehmerzahl ist auf acht begrenzt.

Anmeldungen werden unter den Telefonnummer 07431/160 1491 und 160 1493 sowie der E-Mail-Adresse kunstmuseum@albstadt.de entgegen genommen.