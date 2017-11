Albstadt Kunst und Theologie im Gespräch

Die künstlerischen Zugänge zur Person Jesu sind dabei unterschiedlich – dies hat unter anderem zeitgeschichtliche Gründe. Nicht selten wird das Leben Jesu zur Parabel für allgemeine Fragen der menschlichen Existenz.

Doch auch Werke, die auf die Besucher irritierend wirken, gibt es zu entdecken. Mal erscheint Jesus nur als Andeutung, als Anspielung, mal als Superman mit starken Muskeln. "Nein, danke", meint Pfarrer Schwaiger schmunzelnd mit Blick auf dieses Bild.

Auch die Gäste des Ausstellungsgesprächs ermutigt er dazu, die Motive, die Geschichten zu hinterfragen: "Welches Christusbild kommt mir da entgegen?"

Der Pfarrer selbst hat sich offensichtlich sehr intensiv mit den Werken beschäftigt. Das Ölgemälde von Christian Landenberger etwa, das die berühmte Kindersegnung zum Motiv macht, findet Schwaiger künstlerisch großartig, theologisch allerdings fast gescheitert. "Wir sehen hier einen Jesus, der den Menschen zwar zugewandt ist, aber sehr distanziert bleibt", erklärt der Pfarrer. Diese Distanz, diese große Ehrfurcht der Kinder vor Gottessohn im Gemälde stehe nicht im Einklang mit Schwaigers eigenem Christusbild – mit einem "Jesus zum Anfassen", der ganz unverkrampft ist und nahe an den Kindern.

"Auch der Bibeltext bringt da viel mehr Dynamik. Da ist von der Berührung die Rede. Ich höre Kinder lachen, ich höre Jesus lachen", beschreibt Schwaiger. Mit seinen Ausführungen stößt er eine lebhafte Diskussion an, mehrere Gäste kommen zu Wort. Viele von ihnen bemerken, der Künstler habe für die Verhältnisse seiner Zeit viel Nähe zwischen Jesus und den Kindern dargestellt. Bald schon wird der Wunsch nach einer speziellen Gesprächsrunde laut – ein weiterer Beleg dafür, dass das Thema auch heute präsent und wichtig ist.

Jesus wird zum Spiegel für der Menschen Leid

Veronika Mertens gibt viele Einblicke in die historischen Hintergründe. Sie liest Briefe und Geschichten vor, sie führt vor Augen, wie sehr sich etwa die eigenen Kriegserlebnisse der Künstler in den Passionsdarstellungen widerspiegeln. Auch Pfarrer Schwaiger unterstreicht: "Viele Künstler finden sich durch die Passionsgeschichte im Leiden Jesu wieder." Die Auferstehung Christi darzustellen sei dagegen eine viel schwierigere Aufgabe – auch für ihn als Pfarrer. "Trotzdem ist es sehr wichtig, die Hoffnungsbilder, die Auferstehungsbilder zu wagen und zu entwerfen. Das brauchen wir ganz dringend im 21. Jahrhundert", appelliert Schwaiger.

Auch Werke von zeitgenössischen Künstlerinnen liefert die Ausstellung im Kunstmuseum. Caroline von Grone hat in Anlehnung an ein Tizian-Gemälde, das Jesus an der Geiselsäule zeigt, einen jungen Sizilianer in einer venezianischen Kirche gemalt. Dieser lehnt an einer Säule – er hat lange Haare und einen Bart, er ist aber kein Christus, er ist ein Mensch von heute. Fotos von anderen Menschen von heute, verfolgten, gefolterten, ausgegrenzten, hat die Künstlerin auf das Gemälde geklebt. Jesus wird hier – wie auch schon bei anderen Malern – zur Identifikationsfigur für Leidende und Verfolgte.

Auf die Suche nach dem wahren Antlitz Jesu hat sich Schwester M. Pietra Löbl für ihr Werk "Vera Ikon" gemacht. Aus 13 weißen Leinentüchern hat sie einzelne Fäden so herausgezogen, dass die "Bilder" nur eine Andeutung auf ein Gesicht ergeben. Auch das ist ein Christusbild, es ist eine von vielen künstlerischen Interpretationen, die im Kunstmuseum noch bis 2. April zu sehen sind.

(tz) Die Ausstellung "Menschensohn, Ecce Homo, Crucifixus. Christusbilder im 20. und 21. Jahrhundert" ist dienstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr sowie sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr offen. Führungen mit Museumsleiterin Veronika Martens finden am 26. Dezember, 21. Januar, 18. März und 2. April statt.