Albstadt Kunst und Tanz mit besten Freunden

Die Teilnehmer skizzierten und malten fleißig mit Bleistift, Filzstift oder Acrylfarben darauf los. Später sollte aus den Illustrationen zu Elefant, Jumelage, Schloss, Wald und vielen weiteren Begriffen ein großformatiges Kollektivposter entstehen. Professionellen Rat bekamen die Künstler unter anderem von Sandrine Lebrun, die Lehrerin an der Kunstschule Chambéry ist.

Der zweite Teil des Tages forderte die Beobachtungsgabe und den Ganzkörpereinsatz der Teilnehmer. Zusammen mit Tanzlehrer Imad Nefti aus Chambéry begannen sie mit Bewegungs- und Raumspielen. Für Tanz und Malerei seien Aufmerksamkeit und genaue Beobachtung besonders wichtig, sagte Nefti. Dabei mimten sie konzentriert die Bewegungen des Tanzlehrers und ihrer Kollegen nach.

Doch der Spaß sollte dabei nicht in den Hintergrund rücken. So wurden sie alle zu lebendigen Skulpturen und nach Lust und Laune durch Bewegungen spielerisch modelliert. Am Ende dieser zweiten Tageshälfte sollte eine gemeinschaftliche Komposition entstehen. Dabei galt es, eine schnelle Skizze zu zeichnen, die Bewegungen genau zu beobachten und dann in einem Werk endgültig festzuhalten.

Viele der Teilnehmer versuchten sich erstmals an diesen Techniken, doch das tat der Freundschaft und dem Spaß an der Kunst keinen Abbruch.