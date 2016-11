Albstadt Kunst in Zeiten des Krieges

Evas Kummer und Adams Trotz

Der Taufstein ruht auf einem Dreikant, an dessen Ecken drei Figuren stehen: Ein Engel mit flammendem Schwert verwehrt Adam und Eva, aus dem Paradies vertrieben und von der Schlange verfolgt, den Eintritt. In den Mienen der beiden liegt Kummer, bei Adam auch Trotz. In der Kreuzigungsgruppe oberhalb des Altars wird Jesus von den beiden Verbrechern, die mit ihm gekreuzigt wurden, flankiert. Streng blickt er den einen an, der reumütig zu ihm aufschaut. Der andere wendet sich verächtlich ab.

Das Kunstwerk mit dem Thema "Entscheidung" hat ebenfalls Scheible geschaffen. 1943 wurde die Gruppe, die aus Truchtelfinger Eichenholz bestehen soll, aufgestellt.

Einiges älter als die Werke Scheibles ist die barocke Holzdecke des Kirchenschiffs. Sie stammt noch aus der Erbauungszeit der Kirche um das Jahr 1739. Der Name "Galluskirche" leitet sich übrigens von der ehemaligen Zugehörigkeit Truchtelfingens zum Kloster St. Gallen ab.

Ein besonderer Leckerbissen für Liebhaber sakraler Kunst wird von Heiligabend bis zum Dreikönigstag in der Galluskirche zu sehen sein: eine Holzkrippe aus insgesamt 18 Eschenholzfiguren, ebenfalls aus der Hand des Meisters Scheible.

Die Broschüre ist für 3,50 Euro im Pfarramt erhältlich. Die Auflage beträgt 300 Stück.